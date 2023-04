Bakgrunnen er at NRK identifiserte sponsoren Sto Norge i forbindelse med sendingen av Vasaloppet på NRK1 tidligere i år, ved å vise en plakat med sponsorens navn og logo sammen med en stemme som sa «Bærekraftige byggesystemer fra Sto Norge».

Det er bruken av ordet «bærekraftig» Medietilsynet reagerer på.

Ifølge kringkastingsloven kan sponsors navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste identifiseres, men den skal være nøytralt utformet og ikke inneholde tilleggsinformasjon som gjør at den fremstår som et reklameinnslag.

Medietilsynet mener ordet «bærekraftig» verken er en del av sponsorens navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste.

– Ved å karakterisere sponsors produkt som «bærekraftig», gis det uttrykk for en positiv egenskap, eller en fordel ved produktet. Det gjør at sponsingen ligner på reklame, noe som ikke er lov, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

NRK er enig i Medietilsynets vurdering, noe som ifølge allmennkringkasteren har resultert i en intern gjennomgang av NRKs rutiner på dette feltet.

– Siden dette er et brudd på en veletablert regel som NRK er godt kjent med, får NRK en advarsel fra Medietilsynet, sier Sekkelsten.