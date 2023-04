Tinder vil be medlemmene om videoselfie

I løpet at de neste månedene kommer Tinder til å be alle medlemmer om å oppdatere til den nyeste versjonen av fotoverifisering, som inkluderer en videoselfie – altså å ta video av seg selv.

– Dette blir en bedre måte for medlemmene å bevise hvem de er. I tillegg kan fotoverifiserte medlemmer be deres match om å gjøre det samme før de chatter, noe som gir dem mer kontroll over hvordan de kommuniserer med andre, skriver selskapet i en pressemelding.

Tinder opplyser at tilbakemeldinger fra medlemmene viser at fotoverifisering er en av de mest verdsatte sikkerhetsfunksjonene. Verktøyet gjør det enklere for medlemmer å vurdere om matchen deres er ekte eller ikke.

– Vi kommer til å prioritere disse metodene for å gjøre Tinder til et tryggere sted å møte nye mennesker, sier markedssjef Rory Kozoll for Product Integrity hos Tinder.