Flere sier ja til norsk EU-medlemskap – støtten til EØS-avtalen er rekordlav

Det viser en ny måling gjennomført av Sentio for Nationen og Klassekampen. Av de som nå er forberedt på mer debatt om EUs betydning for Norge, er Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

– Det å få mer informasjon og debatt om EU er bare bra. Det kan godt hende at vi i noen år har hatt for lite debatt om Norges tilknytning til EU og hvilke konsekvenser et eventuelt norsk medlemskap ville hatt for viktige samfunnsområder i Norge, sier Arnstad til Nationen.

Det er fortsatt et stabilt flertall på 56 prosent mot norsk medlemskap i EU. Andelen som sier ja øker imidlertid til 33 prosent – fra 27 prosent på forrige måling.

I målingen svarer 24,8 prosent at de ville ha stemt nei dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen. Det er den høyeste andelen på tre år. Samtidig svarer en rekordstor andel på nesten 23 prosent at de ikke vet. Et flertall på 52 prosent sier likevel ja til å beholde avtalen.

– Den mest åpenbare forklaringen er kanskje energi- og strømsituasjonen. Det gjør nok at folk blir mer oppmerksomme på at vi blir bundet av en del direktiv og regelverk som ikke nødvendigvis er til fordel for Norge, sier Sp-toppen.