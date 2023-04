– Saksøker har blitt tildelt feil fødselsdato, feil personnummer, feil navn og har vokst opp i en familie hun ikke har biologiske bånd til, opplyser kvinnens advokat Kristine Aarre Hånes til NRK.

Vestlandskvinnen oppdaget ved en tilfeldighet i fjor at hun aldri har møtt sine biologiske foreldre. I 1965 ble hun forbyttet som baby på fødestuen i Herøy og ble med feil mor hjem. Nå har hun stevnet både staten og Herøy kommune.

Oppdaget på 80-tallet

Tidlig på 1980-tallet fant kvinnens biologiske mor ut at hun fikk feil barn med seg hjem. En blodprøve viste at datteren hun trodde var hennes, ikke var det. Hun varslet da myndighetene. For snart førti år siden var det mye diskusjon om saken, men det endte med at saken ble liggende uten at kvinnen som ble forbyttet, ble varslet.

Helsedirektoratet har tidligere beklaget feilen som skjedde.

Vestlandskvinnen og hennes advokat er sterkt kritiske til Herøy kommune sin håndtering av saken. Både hvordan den ble håndtert på 80-tallet, og hvordan den er håndtert nå. Først hevdet kommunen at de ikke hadde kunnskap om en slik sak.

– Ikke forsøkt holdt skjult

Kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy avviser at kommunen har ført kvinnen bak lyset. Han sier at dialogen fra 80-tallet først nylig har blitt kjent for kommunen.

– Vi har snakket sant på det tidspunktet. Det var det vi visste da vi ga henne svar i fjor sommer. Det har på ingen måte vært et forsøkt på å skjule noe i saken, sier han til kanalen.

Staten, som også er saksøkt sammen med kommunen, avviser kravet fra kvinnen. Regjeringsadvokat Kristoffer Nerland skriver i tilsvaret til stevningen at det ikke er grunnlag for erstatning etter norsk rett.

Nå går det mot rettssak i Oslo tingrett til høsten. Der vil kvinnen kreve erstatning etter et liv i feil familie.