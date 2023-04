Politiet i Troms meldte i 16-tiden at en person som hadde skadd seg og hadde behov for å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble sendt og fraktet vedkommende til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– I samtale med de involverte ble det opplyst at skaden hadde oppstått i en skredhendelse. De involverte tok seg selv ut av skredområdet. Ingen andre er skadd eller savnet, opplyser Troms politidistrikt på Twitter.