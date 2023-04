EU innfører strengere regler for store nettsider

Totalt 19 internettgiganter er oppført på EUs liste over nettsider med såpass mye trafikk at de ifølge EU må reguleres strengere.

Alle nettsidene som er på listen, har over 45 millioner aktive brukere hver dag. Derfor havner de inn under EUs nye datatjenestelov DSA, som trer i kraft fra august.

Nettgigantene har fram til 25. august på å sikre at all målrettet reklame og annonser ved hjelp av personvernopplysninger som seksuell legning, etnisitet og politiske ståsted, fjernes. Målrettet reklame mot mindreårige blir også forbudt.

Loven pålegger selskapene å opprette et verktøy for å rapportere ulovlig innhold på nett, samt et verktøy for å hindre spredning av desinformasjon.

– Dette er D (SA)-dagen for digital regulering. Nedtellingen har startet for 19 veldig store plattformer for å overholde de spesielle kravene som datatjenesteloven pålegger dem, sier Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked.

Blant nettsidene på listen er sosiale medier som Facebook, Tiktok og Twitter, nettleksikonet Wikipedia og reisetjenesten Booking.com. Også Amazon, Google, Meta og Microsoft skal reguleres av den nye loven.