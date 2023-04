Fjordkraft må kutte i antall ansatte

– Vi holder på å gjennomføre et program for kostnadskutt, som omfatter alle typer kostnader. Det betyr at noe av kostnadskuttene også kommer til å påvirke bemanning, skriver kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft i en SMS til TV 2.

Det er for tidlig å si hvor mange ansatte det gjelder, men det er snakk om en relativt liten andel, ifølge Tjomsland.

– Nå står vi midt i en prosess med dette internt, og vi arbeider sammen med tillitsvalgte for å gjøre prosessen så god som det er mulig.