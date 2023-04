Märtha Louise avlyser «Debatten»-intervju på NRK i kveld

Märtha Louise skulle etter planen være gjest i kveldens Debatten, men valgte for kort tid siden å avlyse intervjuet, skriver NRK.

– Det er ikke så mye mer å si enn at jeg er skuffet over det, vi hadde en avtale som jeg gledet meg veldig til. Men jeg har full forståelse for at hun står i en belastet situasjon, sier Fredrik Solvang til Dagbladet.

Intervjuet ble avtalt mandag kveld, mens avlysningen kom tirsdag morgen.

Kom med kritikk av pressen

Prinsesse Märtha Louise ble intervjuet på journalistkonferansen Skup i Tønsberg fredag. Da hun entret scenen, viftet hun med et hvitt flagg i retning journalistene.

Under intervjuet kom hun med hard kritikk av pressen.

– Det jeg vil fram til, er at jeg syns det er litt overraskende at det er ingen av dere som opplever det dere utsetter andre mennesker for, sa hun ifølge VG.

Hun hadde også med seg en Powerpoint-presentasjon for å vise eksempler på saker som er skrevet om henne opp gjennom livet hennes.

– Jeg blir til og med latterliggjort for hvilke navn jeg har gitt barna mine, kan dere tenke dere hvor forferdelig det er? sa hun.

– Blir møtt med latterliggjøring

I etterkant sa Mads A. Andersen, som intervjuet prinsessen, til Medier24 at han mistet kontroll over intervjuet.

– Jeg ble en statist for hennes raljering, sa Andersen.

Märtha Louise svarte selv på Andersens kritikk i en egen kronikk publisert på Medier24.

– Media kan overdrive, bruke tabloide vinklinger og pålegge meg og mine meninger vi verken har eller står for, mens jeg ikke kan komme med kritikk uten å bli møtt med latterliggjøring og hersketeknikk, skrev prinsessen.