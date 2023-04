Kvinnen som ble funnet bevisstløs i Trondheim døde

Kvinnens pårørende er varslet. Politiets hovedhypotese er at det ikke har skjedd noe straffbart.

– Det er likevel viktig å understreke at det jobbes aktivt ut fra flere hypoteser, herunder at avdøde kan være utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

– Saken etterforskes nå som et mistenkelig dødsfall hvor målet er å kartlegge hvorfor og hvordan avdøde ble påført de skadene hun ble. Det er besluttet obduksjon, sier Aftret.

To menn ble siktet for falsk forklaring etter at kvinnen ble funnet i en leilighet sentralt i Trondheim søndag ettermiddag. De ble løslatt mandag, og er fremdeles siktet, men ikke for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

De to mennene er i henholdsvis 40- og 50-årene.