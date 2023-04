Slottet opplyste like etter klokka 10 at kongens flygning fra Oslo lufthavn ble kansellert, og en liten halvtime senere bekreftes det at besøket er avlyst.

– Da er besøket dessverre avlyst, skriver Varpe i en SMS.

Like etter klokka 10 viser Avinors oversikt at 35 flygninger er innstilt. En rekke andre er utsatt.

– Det er tung og våt snø. Flyene må gjennom avising, og rullebanene må brøytes. Vi har redusert brøytemannskap fordi vi er i sommerhalvåret. Vi jobber med å øke bemanningen og har alle ressurser ute, sa pressevakt Helene W. Jensen i Avinor til NTB tidligere tirsdag.

Kongen skulle til Melhus og Skaun. Besøk til Drive Norge og Bautaen kulturhus sto på programmet.