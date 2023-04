Interesseorganisasjonen har beregnet at bilistene i år kan måtte dekke mer enn 800 millioner i høyere rentekostnader sammenlignet med 2021. Hvis rentene fortsetter å øke gjennom 2023, blir det enda dyrere.

– Bompengeselskapene har en gjeld på 60 milliarder kroner, dette er penger som bilistene skal betale inn i årene som kommer. Når rentene øker, vil nedbetalingstiden også øke, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Ved utgangen av 2022 var rentene på bompengelånene i snitt 3,33 prosent, inkludert sikringer. I 2021 var rentene på bompengelånene i snitt 1,95 prosent, ifølge Naf.

Handagard er bekymret over at det planlegges flere bompengefinansierte veier, særlig for folk som ikke har andre alternativer enn bil.