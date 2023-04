Flere utforkjøringer og kaos i trafikken etter snøvær

Blant annet har flere brøytebiler problemer og kommer ikke fram på E16 over Sollihøgda i Hole. De blir hindret av flere vogntog som har problemer med føret.

– Brøytemannskapene tok kontakt med oss klokka 04.48. De sier at det er kaos der, sier operasjonsleder Per Eftang til NTB.

Han forteller videre at brøytemannskapene melder om flere vogntog som ikke kommer opp bakkene fra Sundvolden til rasteplassene. Det er også mye snø i området.

Uten at jeg har vært der, så vil jeg anta at det er et dekkproblem. Vi har en patrulje på vei til stedet nå, sier operasjonslederen.

Klar oppfordring

Tidligere natt til tirsdag kom trafikkoperatør Thale Eikeset ved Vegtrafikksentralen øst med en klar oppfordring til dem som hadde tenkt seg ut på veiene i morgentimene:

– Sør for Oslo er det stort sett regn og greit på veiene, men kommer du nord for Gardermoen, så er det mer slaps og snø. Det som da er viktig å tenke på, er at slaps gir veldig dårlig veigrep, sa trafikkoperatøren.

Hun fortalte videre at det er mannskaper ute på veiene som jobber med både brøyting og salting.

– Her er det glatt, så har du sommerdekk, bør du la bilen stå, sa Eikeset.

Ni utforkjøringer

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt sier til NTB klokka 5.35 at de har hatt ni utforkjøringer siden midnatt. Flere av disse bilene har også hatt vinterdekk.

– Det har snødd en del flere steder i distriktet. For eksempel er det helt hvitt på Espa akkurat nå. Det er helt tydelig at det er dårlige forhold og ikke egnet for å kjøre med sommerdekk flere steder nå, sier Sveen.

Utforkjøringene har i all hovedsak skjedd på Romerike.