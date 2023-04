Røde Kors: Russetreffet i Halden er ikke verre enn det har vært tidligere

– Røde Kors har vært på landstreffet fast siden 2014, og vi ser på statistikken at det har vært cirka like mange som har hatt behov for hjelp hvert år, sier Mortensen til Fredriksstad Blad.

Fem ungdommer ble natt til søndag sendt til Kalnes sykehus i Sarpsborg med symptomer på forgiftning etter et russetreff på Fredriksten festning i Halden. En sjette person oppsøkte sykehuset søndag.

Det er ukjent hva de kan ha fått i seg, men det er mistanke om at det dreier seg om et nytt narkotisk stoff. Alle har symptomer på forgiftning.

Vaktlederen forteller at de ikke tester ungdommene som oppsøker dem for hjelp, og at de derfor ikke kan si noe om de er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer.

– Når de kommer til oss for hjelp, ligger de som regel til observasjon hos oss fram til de blir bedre. Hvis de ikke blir bedre, blir de sendt til sykehus.

Ifølge Mortensen er ikke dette første året hvor russ har blitt sendt til sykehuset.