Vegtrafikksentralen ber flere trafikanter med sommerdekk om å la bilen stå

Nedbør på store deler av Østlandet fører til svært varierte kjøreforhold på veiene rundt Oslo natt til tirsdag.

Det opplyser trafikkoperatør Thale Eikeset ved Vegtrafikksentralen øst til NTB klokka 02.40.

– Sør for Oslo er det stort sett regn og greit på veiene, men kommer du nord for Gardermoen så er det mer slaps og snø. Det som da er viktig å tenke på, er at slaps gir veldig dårlig veigrep, sier trafikkoperatøren.

Hun forteller videre at det er mannskaper ute på veiene som jobber med både brøyting og salting.

– Her er det glatt, så har du sommerdekk, bør du la bilen stå, sier Eikeset.

Det er også sendt ut gult farevarsel for snø på deler av Østlandet.