Intern rapport foreslår ett års utsettelse av innføring av Helseplattformen i Nord-Trøndelag

Det betyr en utsettelse i Helse Nord-Trøndelag på tolv måneder. Rapporten foreslår videre å utsette innføringen av journalsystemet i Helse Møre og Romsdal til 27. april neste år, skriver avisen Innherred.

– Innføringsplanen som er lagt opp, er veldig stram, med lite tid avsatt til håndtering av feil og optimalisering, skriver Helseplattformen AS i rapporten.

Rapporten skal legges fram for styret i Helseplattformen på et styremøte onsdag 26. april. For å kunne innføre journalsystemet som planlagt, forutsettes det at avtalt arbeid med feilretting, optimalisering og opplæring må være avsluttet før 15. mai. Det kan holde hardt.

– Dette gjelder oppgaver som reduksjon av utestående supporthenvendelser fra både helseforetak og kommuner, forbedring av interne prosesser og dokumentasjon av løsningen, heter det i rapporten.

Partileder og parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, reagerer på utsettelsen og ber regjeringen ta ansvar.

En ting er at kronene ruller, som er tragisk i seg selv når ressursene er stramme. Men: pasientsikkerheten synker, de ansatte har sagt fra over tid. Det er også de ansatte som sitter med fortvilede pasienter og pårørende som ikke har fått den hjelpen de skal ha, sier Bollestad til NTB.

Hun oppfordrer også Riksrevisjonen til å ta saken.

– Den må granskes fra a til å, sier Bollestad.