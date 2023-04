Intern rapport foreslår ett års utsettelse av innføring av Helseplattformen i Nord-Trøndelag

Det betyr en utsettelse i Helse Nord-Trøndelag på tolv måneder. Rapporten foreslår videre å utsette innføringen av journalsystemet i Helse Møre og Romsdal til 27. april neste år, skriver avisen Innherred.

– Innføringsplanen som er lagt opp, er veldig stram, med lite tid avsatt til håndtering av feil og optimalisering, skriver Helseplattformen AS i rapporten.

Rapporten skal legges fram for styret i Helseplattformen på et styremøte onsdag 26. april. For å kunne innføre journalsystemet som planlagt, forutsettes det at avtalt arbeid med feilretting, optimalisering og opplæring må være avsluttet før 15. mai. Det kan holde hardt.

– Dette gjelder oppgaver som reduksjon av utestående supporthenvendelser fra både helseforetak og kommuner, forbedring av interne prosesser og dokumentasjon av løsningen, heter det i rapporten.