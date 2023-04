Norge og andre Nordsjøland dobler målet om havvindstrøm

– I en tid med internasjonale spenninger, ustabile energimarkeder og klimaendringer trenger vi internasjonalt samarbeid for å finne løsninger på energiomstillingen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Mandag var han i Oostende i Belgia for å delta på Nordsjøtoppmøtet sammen med regjeringssjefene fra Nordsjølandene Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland og Tyskland og Europakommisjonens president. Energiministere fra samme land, blant dem Norges energiminister Terje Aasland (Ap), og Storbritannia deltok også.

Energiministrene signerte en erklæring der de satte et mål om at målet om strømproduksjon fra havvind skal økes fra 120 gigawatt i 2030 til minst 300 gigawatt i 2050.

Tett europeisk politisk og regulatorisk samarbeid vil være viktig for at felles, ambisjoner i Europa skal kunne gjennomføres, skriver regjeringen.

– Norsk industri bidrar allerede til utviklingen av havvind, CCS (karbonfangst og -lagring) og hydrogen internasjonalt. Dette møtet var viktig for å diskutere hvordan vi kan sørge for fortsatt gode rammebetingelser for industrien, sier Aasland.