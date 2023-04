Nestleder i Frikirken slutter etter å ha ytret seg i samlivssaken

– Det er en kjensgjerning at påkjenningen ved å ytre seg offentlig i samlivssaken kan være stor. Jeg trodde jeg skulle tåle belastningen, men erkjenner at nå trenger jeg å fratre. Jeg vil fortsette å arbeide for at kirkesamfunnet vårt bedre skal romme skeive, sier Anne Mari Schiager Topland i en pressemelding, som er gjengitt av Vårt Land.

I pressemeldingen opplyses det at synodestyret i Frikirken har innvilget Schiager Toplands ønske om å fratre som nestleder i synoden, en rolle hun har hatt i to perioder fra 2017 til 2021 og fra 2021 og fram til i dag.

– Det er med tungt hjerte at jeg nå ber om å få fratre, et år før inneværende synodeperiode er over, sier Schiager Topland.

I forkant av fjorårets synodemøte, altså generalforsamling, ble det fremmet et forslag om en utredning som skulle se på teologiske argumenter for og imot likekjønnet samliv. Schiager Topland uttalte i forkant at hun ønsket forslaget velkommen. Forslaget fikk imidlertid ikke gjennomslag.

– Selv om synodeleder Jarle Skullerud ikke støtter meg teologisk i denne saken, har han vist meg tillit og gitt meg rom for å ytre mine meninger innad i Frikirken og utad i mediene. Det har betydd mye for meg. Jeg opplever at vi har samarbeidet godt, opplyser Schiager Topland videre i pressemeldingen,

Videre i meldingen opplyser Frikirkens ledelse at verken Schiager Topland eller Skullerud ønsker å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.