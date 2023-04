Politiet har opplyst at det kan være over 1.000 ofre i saken totalt. Mannen er tiltalt for nettovergrep mot 40 navngitte barn. Fire av dem ble ifølge tiltalen utsatt for grove voldtekter.

46-åringen erkjente i retten straffskyld da tiltalen mot ham ble lest opp. Han erkjente også skyld for nettovergrep mot seks barn som politiet ikke har klart å identifisere, skriver Bergens Tidende.