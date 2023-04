– Det er for tungvint i dag å hjelpe pårørende som trenger digital bistand til å betale regninger eller få innkalling til sykehus. Samtidig må vi passe på at både personvern og sikkerhet varetas i en digital fullmaktsløsning, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Elektronisk ID brukes blant annet til banktjenester, for å få helseinformasjon, og i kommunikasjon med Nav eller Skatteetaten.

– Vi vet for eksempel at eldre, hjelpetrengende, barn og ikke-digitale brukere har problemer med å få BankID, som er dominerende i dag. Vi må ha en løsning som ivaretar behovet til alle relevante brukergrupper. Derfor skal vi blant annet se på muligheten for en eID på høyt sikkerhetsnivå i offentlig regi, sier Gjelsvik.

Strategien skal sikre at alle som trenger det, får tilgang til en elektronisk ID. Den omfatter også tiltak for kobling av utenlandske identiteter, digital ID-kontroll, og at de offentlige løsningene skal tilpasses markeds- og teknologiutviklingen.

Det skal ses nærmere på løsninger for sikker pålogging for offentlig ansatte.