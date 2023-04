Avduking av skulpturen Maman



Dronningen og kronprinsessen foretar avdukingen av skulpturen Maman i Slottsparken. Skulpturen er av den franske kunstneren Louise Bourgeois (1911-2010). Det er en mottakelse i Dronning Sonja Kunststall klokken 13.30.

Den verdenskjente, monumentale edderkopplignende skulpturen​ Maman​ blir utstilt i Slottsparken fra 24. april 2023 og vil være tilgjengelig for publikum gjennom hele sommeren.

Miljøministeren til utstilling på Vega

For første gang er det laget en stor utstilling om verdensarven i Norge. Utstillingen formidler informasjon om de åtte norske verdensarvområdene og er å se på Vega i Helgeland i Nordland. Utstillingen har fått navnet «Vår verdensarv». Det er en ny utstilling om verdensarv, som er utviklet for de norske verdensarvsentrene.

Riksantikvar Hanna Geiran og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal delta på åpningen.

Lier-drapet opp for Borgarting

I januar ble en mann i 40-årene dømt til ti og et halvt års fengsel for å ha drept Sukanya Banglek i Lier i januar i fjor. Mannen anket dommen, og 24. og 25. april går saken i Borgarting lagmannsrett. Mannen forsvares av Jon Anders Hasle. Aktor er Vibeke Gjøslien.

Nordsjø-toppmøte i Belgia

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar sammen med lederne for Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederland og Storbritannia på et møte sammen med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Temaet for møtet er utbygging av fornybar energi i Nordsjøen.

Landslaget i langrenn presenteres

Presentasjon av landslagene i langrenn for kvinner og menn for kommende sesong.

Skiforbundet mistet nylig millionsponsoren Norengros. Konsekvensen er omfattende kutt i landslagene, noe som innebærer at elitelandslagene må reduseres fra 24 til 20 utøvere kommende sesong.