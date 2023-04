KrF: Ikke flertall for 16 års aldersgrense i sosiale medier

Partileder Olaug Bollestad gikk selv til talerstolen da KrF skulle diskutere å øke aldersgrensen i sosiale medier til 16 år.

– Vi må tørre å ta et modig valg, sa Bollestad og viste til at partiet i sin tid sto bak røykeloven. Den var upopulær til å begynne med.

Men da landsmøtet skulle stemme over forslaget ble 16 år endret til 13 år, men at det må følges med registrering og innlogging med BankID eller annen verifiserbar løsning.

– Krevende vedtak får alltid motstand, men jeg mener fortsatt at 16 år ville være bra for barn og unge. Jeg er veldig glad for at de sier 13 år og at det skal følges opp med verifisering. Det betyr at selskapene må følge opp og det forventer vi at gjør, sier Bollestad til NTB etter avstemmingen.

– Jeg er overbevist om at hvis vi hadde gått inn for 16 år aldersgrense så hadde vi blitt takket for det av kommende generasjoner, for dette handler om barn og unges psykiske helse, sier Bollestad.

Det var etter iherdig jobbing fra ungdomspartiet KrFU at den foreslåtte aldersgrensen ble senket fra 16 til 13 år. Helt på tampen av landsmøtet ble debatten om resolusjonen noe amputert, og stemmene om endringen ble gjennomført var det mange som gikk inn for å beholde forslaget om 16 år, men ikke nok.