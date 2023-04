Ved 5 tiden natt til søndag opplyste politiet i Innlandet på Twitter at det hadde gått et jordras over Ulvenvegen i Ringsaker. Etter at en geolog har vurdert den rasutsatte veien er det bestemt at den blir stengt til mandag morgen.

– Familien som bor i huset der det har rast ut jord er evakuert og skal bo hos familie, skriver politiet.

Ingen bygninger er rammet, men raset har gått i nærheten av noen bolighus. Beboerne i ett hus, til sammen fire personer, er inntil videre evakuert, og veien er stengt forbi stedet, skriver Ringsaker Blad.

Til avisen sier politiets oppdragsleder, Andreas Ulshagen Jordet, at raset er ti til femten meter bredt og at det har gått helt i sørenden av veien, ned mot Turistvegen.