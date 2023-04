Åtte av ti mener russere i Norge må ta avstand fra Putin

Det viser en spørreundersøkelse som ble publisert av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met denne uken, skriver Aftenposten.

Fire av ti, 39 prosent, mener at russere har kollektivt ansvar for krigen i Ukraina. Og 82 prosent av de spurte frykter at Russland kan gjennomføre sabotasjeaksjoner i Norge.

Men nordmenn flest tok avstand fra det russiske regimet lenge før invasjonen i fjor.

– I 2014 ble det gjort en undersøkelse som viste at nordmenn var blant de mest skeptiske til Russland, sier Russland-ekspert Aadne Aasland.

Ni av ti nordmenn er klare på at Norge ikke må oppheve sanksjonene mot Russland. Like mange mener Krim-halvøya tilhører Ukraina.

Nesten ni av ti vil sende norske våpen til Ukraina. Kun 5 prosent vil nekte ukrainere våpenhjelp.

Bare 3 prosent sier seg enig i påstanden: «Vesten har mye av skylden for at Russland invaderte Ukraina». Bare 8 prosent er helt eller delvis enig i påstanden: «Russland fremmer sunne familieverdier som vi i Vesten kan lære av».

Det bor om lag 25.000 russere eller norskfødte med russiske foreldre i Norge.