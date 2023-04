USAs ambassade i Sudan evakuert

USA har i natt evakuert ambassaden sin i Sudan. Det skjedde med bistand fra Djibouti, Etiopia og Saudi-Arabia, opplyser president Joe Biden. Den paramilitære gruppen RSF i Sudan opplyser at den bisto i evakueringen og at den skjedde i samarbeid med amerikanske styrker.

USAs ambassade er nå stengt og det er uklart når USA kan gjenoppta funksjonene der. Andre land, blant dem Norge, vurderer å evakuere sine diplomater.

Krigshandlingene mellom RSF og regjeringshæren brøt ut forrige lørdag. Siden er flere hundre mennesker blitt drept og flere tusen såret.

Flere ungdommer knivranet i Frognerparken

Minst tre ungdommer har meldt fra om at de har blitt truet med kniv og fraranet telefoner og andre gjenstander i Frognerparken i natt.

Operasjonsleder Eirik Sannes forteller til NTB at de har opplysninger om gjerningsmennene, men at de foreløpig vil holde dem for seg selv.

– Vi har vært i kontakt med tre fornærmede, men det kan være flere. Vi søker videre etter gjerningspersonene og har opplysninger vi vil følge opp.

Fem til sykehus under russetreff i Halden

Til sammen fem ungdommer ble sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer i forbindelse med russetreffet på Fredriksten festning i Halden i natt.

– Det er mistanke om syntetisk dop, sier bakvakt ved medisinsk avdeling til VG. Avisen fikk først melding om at tre ungdommer var sendt til sykehuset, men siden kom det to til. Alle er betydelig bevissthetspåvirket, ifølge VGs opplysninger. Politiet har ikke vært direkte involvert i saken.

– Men det er ikke unormalt at det er en del som må inn til sykehus av forskjellige årsaker når russ møtes, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB.

Valla: – Staten må betale tilbake strømmilliarder

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla mener staten må betale tilbake de milliardene staten har tatt inn på de høye strømprisene.

På Rødts landsmøte i helgen presenterte Valla tall som viste at staten i fjor betalte ut 32 milliarder i strømstøtte. Samme år var statens merinntekter på grunn av høye strømpriser på 90 milliarder, skriver Bergens Tidende.

– Regjeringen omtaler strømstøtten som verdens rauseste. Den er et plaster på såret, men er ikke så raus. Forbrukerne har virkelig ingen grunn til å bukke og takke. Vi har ikke spart, vi har betalt 58 milliarder, sa den tidligere LO-lederen.

Ukraina ber Vesten om mer hjelp

Ukraina er takknemlig for militærhjelp fra utlandet, men landet trenger minst ti ganger så mye hjelp fra Vesten enn det landet har fått så langt. Det uttaler Ukrainas viseutenriksminister Andrij Melnyk.

Han oppfordrer Ukrainas allierte om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på militærutstyr til Ukraina. Det vil utgjøre en enorm økning i hjelpen fra dagens nivå, mener han.

Enighet i tysk lønnsoppgjør

Den føderale tyske regjeringen, kommunene og fagforeningene i landet har kommet til enighet i lønnsforhandlingene for 2,5 millioner offentlig ansatte. Det kunngjorde Tysklands innenriksminister Nancy Faeser ved midnatt, etter flere timer med forhandlinger.

Faeser beskriver avtalen som god og rettferdig. Blant annet er det enighet om lønnsjustering som tar hensyn til inflasjonen i landet. Faeser sier avtalen også handler om å tiltrekke offentlig sektor mer faglært arbeidskraft. Samtidig har det vært viktig å ta hensyn til den stramme budsjettsituasjonen i forhandlingene, legger hun til.

Europas største økonomi har den siste tiden vært rammet av en rekke streiker, siste gang fredag da jernbanearbeidere og flyplassansatte la ned arbeidet.