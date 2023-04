Politiet anmoder også publikum om å trekke vekk fra brannen. Klokka 20.51 sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat til NTB at de fortsatt ikke har kontroll på brannen, men en halv time senere melder Sporveien at T-banen er åpnet igjen.

Linje 2 ble i en periode stengt mellom Hellerud og Ellingsrudåsen som følge av brannen.

Politiets Arve Røtterud på sier at en av hypotesene de jobber med er at brannen kan være påsatt.

– Jeg vil ikke si her og nå at brannen er påsatt, men vi har opplysninger om at det skal ha befunnet seg en del ungdommer i nærheten som ble observert på T-bane-siden av bygningen et kvarters tid i forkant av brannen. Det er en av hypotesene vi jobber med, sier innsatslederen.

Politiet gjennomgår nå overvåkingsbilder fra bygninger i nærheten.

Brannvesenet har gjennomsøkt bygningen, men uten å finne noen personer.

Saken oppdateres.