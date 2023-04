Til Rana Blad sier kraftselskapet Linea at de stadig oftere opplever strømbrudd på grunn av gravearbeid, sprengning eller trefelling.

Når grunnen er at den som står bak arbeidet har vært uforsiktig, kan det ende med en regning som virkelig svir.

– Vi ser jo på hver sak for seg selv, og i denne saken konkluderte vi med at det måtte få et økonomisk etterspill. Vi har sendt et krav til personen som felte treet, på flere hundre tusen kroner, sier kundeansvarlig Frode Dorp i Linea til Rana Blad.

Nå håper han flere tar kontakt med nettselskapet, i stedet for å skride til verket selv når noe må gjøres.

– Kontakt oss hvis det er noen form for tvil. Vi hjelper gjerne til, sier Dorp.

Han påpeker også at alle som skal legge en kabel i bakken, er forpliktet til å få gjort en kabelpåvisning før de setter i gang.