Feil i SSBs blokkfløytestatistikk

– Vi skal se nærmere på dette og publiserer oppdaterte tall for 2021 og 2022 den 15. mai, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) i en epost til NTB.

Sist helg meldte NRK at blokkfløyteimporten i Norge har stupt med 95 prosent i perioden 1992 til 2022, og at stadig færre skoler bruker instrumentet i undervisningen. I saken ble det vist til SSBs statistikk over import av blokkfløyter.

Men ved nærmere øyesyn er det noe som skurrer med tallene. Skal vi tro tabellen, ble det importert 2.974 blokkfløyter i fjor, til en verdi av 3,6 millioner kroner og med en vekt på 6,7 tonn.

Det gir en snittpris på 1.219 kroner per blokkfløyte og snittvekt på 2,26 kilo per fløyte. Også flere av de foregående årene viser svært høy pris og vekt på blokkfløytene. Men går man lenger tilbake er tallene helt annerledes.

I blokkfløyte-toppåret 1992 ble det for eksempel importert over 60.000 blokkfløyter. Den gang kostet de i snitt 18 kroner og veide 116 gram.

Man kunne tro det hadde vært en eksplosjon i både pris og vekt på blokkfløyter. Men det er i stedet feil i tabellen.

– Statistikken vi publiserer på HS-varenummernivå er altså basert på tolldeklarasjoner og er svært detaljert. Vi forsøker å luke ut de viktigste feilene, men vi klarer dessverre ikke fange opp alt, opplyser SSB.

Men nå varsles det altså en oppdatert versjon av statistikken i mai.