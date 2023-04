Rødt åpner for å bli en del av byrådet i Oslo

– Årsmøtet i år har vedtatt at vi ikke skal stenge døren for noen ting. Det gjelder både byrådssamarbeid og samarbeidsavtale. I 2019 vedtok årsmøtet at vi ikke skulle inngå byrådssamarbeid. Det gjør vi ikke nå, sier Siavash Mobasheri, leder for Rødt byrådsgruppe i Oslo til Aftenposten.

Oppslutningen Rødt får under valget og styrkeforholdet mellom partiene på venstresiden vil bli avgjørende for Rødts valg.

Rødt oppnådde 7,2 prosent ved valget i Oslo i 2019, og ble mindre enn både SV og MDG, som fikk henholdsvis 9,1 og 15,3 prosents oppslutning.

Partiet har i dag fire av de 59 plassene i bystyret i Oslo.