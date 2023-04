Rødt-veteran: Nei til våpenstøtte til Ukraina vil skade Rødt

Lørdag rustet partiet seg til en flere timer lang debatt om saken. Våpenstøtten er det største stridstemaet på Rødt-landsmøtet denne helgen.

Ullmann er en av tre Rødt-veteraner som først gikk ut med en oppfordring til Rødt om å endre syn på våpenstøtte til Ukraina. Dermed sparket de i gang en durabelig indre strid.

– Russland er aggressoren her, og de har trappet enormt opp i høst og i vinter. Det var derfor jeg og mine medveteraner tenkte at da må Ukraina få våpen og luftvern til å forsvare seg med. Uten våpen vil Ukraina raskt ligge på rygg, sier Ullmann til NTB.

– Et «nei» vil skade partiet

I dag er Rødt eneste parti på Stortinget som sier nei til å støtte Ukraina med våpen. Men et flertall i partiledelsen, blant dem partileder Bjørnar Moxnes, har snudd og vil si ja.

Men på grasrota ulmer motstanden. Fredag fikk Moxnes kjeft av flere partifeller fordi han i sin landsmøtetale agiterte for et ja til våpenstøtte.

Søndag skal det vedtas en uttalelse om saken. I forkant av avstemningen er det ingen som tør spå hvilken vei vinden blåser blant de drøyt 200 delegatene på landsmøtet.

– De blir som foran en fotballkamp, man vet aldri hvordan det går, sier Ullmann.

Dersom partiet vedtar å stå fast på et fortsatt nei til våpen til Ukraina, vil det være en stor skuffelse, medgir han.

– Det vil klart være skadelig for Rødt. Vi vil være det eneste partiet som sier nei til våpenstøtte. Det kommer til å bli spørsmål om det i valgkampen, for eksempel, sier han.

– Livsfarlig eskalering

Den frykten deler ikke Mariette Lobo, som sitter i Rødts sentralstyre. Hun vil stemme nei.

– Jeg mener tvert imot at selv de som er uenig med oss, vil ha respekt for at Rødt står fast ved sine prinsipper, og som eneste parti fremmer et alternativ til fortsatt krig, sier hun.

– Det er ikke tvil om at det er Russland som bærer hovedansvaret, og at Ukraina har rett til å forsvare seg – også med våpen. Men jeg er imot at Rødt skal gå inn for våpenstøtte fordi det er umulig å se dette løsrevet fra Natos rolle i krigen. Nato bidrar til en livsfarlig eskalering, og den massive opprustningen vi ser i krigen med Nato i spissen, må stoppes, sier Lobo.

– Finnes et alternativ

– Uten våpen taper Ukraina. Hva betyr det for deg?

– Alle taper på denne krigen. Nato og USA har en linje der våpen er løsningen, og ikke forhandlinger. Krigen kan utvikle seg til en tredje verdenskrig der ikke bare ukrainere, men vi alle vil tape, sier Lobo.

Hun hevder at det er tatt en rekke initiativ til fredsforhandlinger som USA og Nato har skutt ned.

– Så mitt spørsmål til mine partikamerater som vil sende våpen, er: Hvor går grensen, hvor mye våpen skal vi sende? Hvor lenge? Dette kan trekke ut i mange år. Og det som det ligger an til nå, er en skyttergravskrig der unge gutter dør. Det er så brutalt.

– Men det finnes et alternativ som er å jobbe for forhandlinger. Rødt kan ikke være en stemme for å forlenge krigen, men må fortsette å være det politiske alternativet vi er i dag, sier Lobo.

– Tsarisme

Ullmann synes motstandernes argumenter ikke holder vann.

– Rødts tradisjon er ikke antikrig og fred, det er rettferdig fred og solidaritet. Ukraina har en rett til å forsvare seg og landet sitt. Putins uttalte mål er å ikke akseptere Ukraina som et land. Det er tsarisme og imperialisme i sin reneste form. Det må vi bidra til å kjempe imot, sier han.

Men det går en grense. Ullmann er for eksempel negativ til å sende stridsvogner og jagerfly til Ukraina.

– Det vil nok bidra til en eskalering, frykter han.