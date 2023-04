Klart for verdivalg om nestleder i KrF

Hvem som blir nestleder er kanskje det mest spennende under årets landsmøte i Kristelig Folkeparti. Partiet som Olaug Bollestad de to siste årene har jobbet hardt for å bli et åpnere og mer inkluderende politisk parti, og ikke en menighet, kan velge mellom to ganske ulike kandidater.

Valgkomiteen skal ha vært delt, men ettersom et flertall i komiteen gikk inn for Ida Lindtveit Røse (30) fra Viken, ble det hennes navn som sto på innstillingen da den ble offentliggjort i mars.

Røse er framhevet som et politisk talent og hun var landets yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i 2020.

Benkeforslag

Jorunn Gleditsch Lossius (43) fra Agder har vært vikarierende stortingsrepresentant for Kjell Ingolf Ropstad og var av mange nevnt som en åpenbar kandidat.

Hun fremmet ikke sitt eget kandidatur som utfordrer til valgkomiteens innstilling, men bekreftet tirsdag til NRK at hun stiller etter at sentralstyremedlem Magne Supphellen sa han ville stille benkeforslag om Lossius som ny nestleder før avstemmingen klokka 11.

De to kandidatene har ulikt verdisyn på flere områder. Mens Røse blir vurdert som liberal, omtales Lossius som mer konservativ. Særlig i spørsmålet om abort blir det framhevet at de to har ulike oppfatninger.

-Abort likevel

– For en gangs skyld skulle det ikke handle om abort på KrFs landsmøte, skrev Bergens Tidenes kommentator Gerd Margrethe Tjeldflåt fredag ettermiddag.

– Men så skal det det likevel, skrev hun videre og forklarer at spørsmålet er forkledd som en nestlederstrid.

Røse er trebarnsmor fra Oppegård utenfor Oslo. Siden 2019 har hun vært gruppeleder for KrF i Viken. Lossius er tobarnsmor fra Lillesand og er fylkesleder for KrF i Agder.

Røse vil opprettholde dagens abortlov, og sier ja til abort fram til uke 12. Lossius er like klar på at hun mener dagens lov bør skjerpes.

– Jeg ønsker en abortlov som i større grad anerkjenner barnets rettsvern. En abort vil alltid handle om to liv, og barnet har et selvstendig menneskeverd, sa hun i et intervju med Nettavisen fredag.