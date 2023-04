– En mistenkt kvinne ble pågrepet klokken 5.35, en drøy time etter at meldingen kom inn vaktleder Eivind Håndstad på Krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen fra mannen selv. Begge de involverte er i 30-årene.

– Etter vitneavhør og søk i området kom vi over en kvinne i området, og hun er foreløpig siktet for grov kroppsskade, sier han.

Han opplyser at det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for hendelsen og vil ikke kommentere om de har finnet noe våpen.

– Vi har en formening om at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, men vi kan ikke si hva slags relasjon det dreier seg om.

Operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt sier til NTB at mannen var oppegående, men at han ble tatt med av ambulansen til sykehus for videre oppfølging.

Ifølge Pedersen er det uklart for politiet hva som faktisk har skjedd og han sier de fortsatt nøster i saken. Den fornærmede er ikke avhørt. Hendelsen skjedde innendørs.

– Det har vært en slags fest eller noe slikt på stedet, og vi må jobbe litt for å få ut de opplysningene vi ønsker. Dette er ikke et veldig snakkesalig klientell, for å si det på den måten, sier operasjonslederen.

Han sier Oslo-politiet har hatt store ressurser ute på oppdraget og omtaler saken som alvorlig.

– Så skal vi snakke med den fornærmede når det lar seg gjøre, sier Pedersen.