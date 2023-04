Tilgang til abortpiller opprettholdes i USA

Kvinners tilgang til abortpiller skal opprettholdes mens behandlingen av saken fortsetter i rettsvesenet, slår USAs høyesterett fast. Striden dreier seg om legemiddelet mifepriston, som brukes i over halvparten av abortene i USA. Det har vært godkjent for bruk av det føderale legemiddelverket FDA i 23 år.

Abortmotstandere som vil trekke tilbake godkjenningen av abortpillen mifepriston, fikk 7. april medhold av en dommer i Texas. USAs justisdepartement anket beslutningen, og en ankedomstol besluttet å opprettholde godkjenningen. Høyesterettens beslutning gjør at det vil være nærmest sikkert at tilgangen på abortpillen fortsetter i hvert fall til neste år, fordi behandlingen i ankedomstolene kan trekke ut.

USA i kontakt med Sudans hærsjef

USAs forsvarssjef, general Mark Milley, har i en telefonsamtale med Sudans hærsjef diskutert sikkerheten for amerikanske statsborgere i landet og utviklingen av situasjonen der. Det opplyste Milleys kontor i natt norsk tid.

USA vurderer i likhet med andre vestlige land hvordan en mulig evakuering av sine statsborgere kan skje så lenge kampene pågår i Sudan og flyplassene er stengt. Ifølge de siste tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er 413 personer drept og 3.551 såret siden kampene mellom hæren og den paramilitære gruppen RSF brøt ut forrige lørdag.

SAS kan vente milliardregning for advokathjelp etter konkursbeskyttelse

Åtte måneder etter at SAS søkte konkursbeskyttelse har regningen for rådgivere og advokathjelp rundet 700 millioner kroner.

Det viser rettspapirer som gjelder fakturaer som er levert inn for utført arbeid til og med februar i år, skriver E24/Aftenposten.

I alt 13 firmaer rådgir SAS og dets kreditorer i arbeidet med å redde selskapet. Til nå er SAS fakturert for over 700 millioner kroner. De dyreste rådgiverne SAS benytter krever nær 22.000 kroner per time.

Vestre: Støre er en strålende leder og en stor inspirator

Næringsminister og trolig snart nestleder i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, sier han helst hadde sett at statsminister Jonas Gahr Støre kunne styre for bestandig.

– Jonas skal være partileder og statsminister i mange år, sier han.

– Ja, men ikke evig?

– Jo, det håper jeg nesten.

– Han er en strålende leder og en stor inspirator som ser laget sitt. Han er flink, han står i stormen når det er vanskelig, er kreativ, visjonær og hardtarbeidende. Jeg vet ikke om noen som jobber mer for å skape et bedre Norge enn det Jonas gjør, sier Vestre til Dagens Næringsliv.

Ungdomsleder i Østfold siktet for overgrep mot 19 barn

En mann i 30-årene som var leder for et fritidstilbud for barn og unge i Moss, er siktet for voldtekt av barn under 14 år og overgrep mot i alt 19 barn.

Han ble pågrepet av politiet i midten av februar og siktet for voldtekt av ett barn under 14 år. Siden har saken vokst i omfang, og siktelsen er utvidet flere ganger.

– Siktelsen gjelder nå totalt 19 fornærmede. sier politiadvokat Christer Havig-Lundén til NRK.

Vrak av krigsfangeskip funnet

Vraket av et japansk transportskip som ble torpedert utenfor Filippinene under andre verdenskrig med over 1.000 krigsfanger og sivile om bord, er lokalisert på mer enn 4.000 meters dybde.

Transportskipet Montevideo Maru ble beskutt med torpedoer av en amerikansk ubåt 1. juli 1942. Mannskapet på ubåten visste ikke at det japanske skipet fraktet krigsfanger.