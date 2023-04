Han ble pågrepet av politiet i midten av februar og siktet for voldtekt av ett barn under 14 år. Siden har saken vokst i omfang, og siktelsen er utvidet flere ganger.

– Siktelsen gjelder nå totalt 19 fornærmede. sier politiadvokat Christer Havig-Lundén til NRK.

Politiet mener også han har produsert materiale som skildrer overgrep mot barn.

Den siktede ungdomslederen erkjenner delvis straffskyld for grov voldtekt av et barn under 14 år, delvis straffskyld for produksjon, oppbevaring og nedlasting av overgrepsmateriale. Men ikke straffskyld for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år.

Til nå har politiet gjennomført 18 tilrettelagte avhør av barn, og tre avhør gjenstår, opplyser politiet.

Fredag ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker. Retten mener han kan ødelegge bevis eller påvirke vitner dersom han blir løslatt.