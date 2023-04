SAS kan vente milliardregning for advokathjelp

Det viser rettspapirer som gjelder fakturaer som er levert inn for utført arbeid til og med februar i år, skriver E24/Aftenposten.

I alt 13 firmaer rådgir SAS og dets kreditorer i arbeidet med å redde selskapet. Til nå er SAS fakturert for over 700 millioner kroner. De dyreste rådgiverne SAS benytter krever nær 22.000 kroner per time.

En chapter 11-prosess er regnet for å være svært kostbart, men alternativet for SAS var en konkurs der selskapet var blitt likvidert og avviklet.

Mye av kostnadene ved bruk av rådgivere ble regnskapsført i SAS’ kvartalsregnskap for perioden november-januar. SAS vil nær garantert runde 1 milliard kroner i honorarer før prosessen i USA er over.

SAS håper å forlate konkursdomstolen i New York i høst en gang.