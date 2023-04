Gjengtopp siktet for grovt bedrageri

Mannen ble pågrepet i torsdag og siktet for grovt bedrageri, eller medvirkning til dette, melder NRK. Politiet ville fengsle mannen i to uker med brev – og besøksforbud av frykt for bevisforspillelse, og fikk Oslo tingrett med på det.

Mannens forsvarer, Cecilie Nakstad, sier hennes klient nekter straffskyld, og kjennelsen ble anket på stedet.

Siktede er ifølge NRK det kjenner til en av lederskikkelsene i den kriminelle gjengen Young Guns. Han ble i januar skadet i en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo.

Politiadvokat Erik T. Hansen ved avsnitt for finansiell cyberkriminalitet i Oslo politidistrikt sier politiet mener mannen har vært involvert i phishing.

– Dette har skjedd ved at folk er blitt kontaktet per SMS og telefon og deretter forledet til å oppgi koder og passord, så er kontoene deres tappet, sier Hansen.

Han sier det er for tidlig å si hvor store beløp det er snakk om.

Mannen i 30-årene som nå er siktet for grovt bedrageri er tidligere dømt for grov vold- og narkotikakriminalitet. Han ble i juni i fjor dømt til fem og et halvt års fengsel for drapsforsøk etter en skuddveksling i 2018. Dommen er ikke rettskraftig og ankesaken skulle etter planen startet i Borgarting lagmannsrett mandag.