Da hun entret scenen, viftet hun med et hvitt flagg i retning journalistene.

– Jeg tenkte det var fint å ha med en sånn liten fredsklut her, sa prinsessen, ifølge VG.

Skup-konferanse

Skup er en årlig konferanse for undersøkende journalistikk. Her møtes store deler av norsk presse, og fredag kveld dukket Märtha Louise opp på scenen.

Hun startet med å spørre salen om noen hadde vært utsatt for mediepress. Prinsessen mener journalister bør ha det som en del av utdannelsen.

Viste eksempler

Ifølge VG hadde hun med seg en powerpoint-presentasjon for å vise eksempler på saker som er skrevet om henne opp gjennom livet hennes.

– Jeg blir til og med latterliggjort for hvilke navn jeg har gitt barna mine, kan dere tenke dere hvor forferdelig det er? sa hun.

– Dere bør få kjenne på det presset i en uke. Jeg må tåle mye kritikk fra dere. Dere tåler kanskje ikke så mye kritikk fra meg , sa hun videre, ifølge Medier24.

Prinsesse Märtha Louise har vært tilbakeholden med å gi intervjuer til norske medier etter at hun i oktober sa fra seg alle oppdrag på vegne av kongehuset, men under et intervju med SVT tidligere i år hevdet prinsessen at hun er den mest kritiserte personen i Norge.

