Kristiansand får nasjonalt havvindsenter

Sørlandets største by er tett på havet og tett på et verdensledende fagmiljø med offshorebakgrunn, derfor er det naturlig at havvindsenteret åpnes akkurat her, skriver NRK.

– Dette betyr at vi blir en enda mer sentral aktør i det store skiftet med satsing på havvind, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand til rikskringkasteren. Han er selv svært glad over nyheten.

Regjeringen har bevilget 5 millioner kroner til kompetansebygging innen havvind i Agder-regionen i statsbudsjettet for 2023.

Havvindsenteret åpner dørene for første gang i løpet av de neste dagene.