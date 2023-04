Støre: Historisk øyeblikk med to nestledere fra Utøya-generasjonen

Fredag presenterte LO-leder Peggy Hessen Følsvik valgkomiteen i Arbeiderpartiets innstilling til ny partiledelse og sentralstyre.

– Jeg synes valgkomiteen har lagt fram en veldig god innstilling, med politikere som har engasjement og kompetanse til å møte de oppgavene vi står overfor, sa partileder og statsminister Jonas Gahr Støre da han kommenterte innstillingen.

Spesielt trakk han fram innstillingen av kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre som nye nestledere.

– For meg er det et historisk øyeblikk at to nestledere er innstilt, som har den bakgrunnen som Tonje og Jan Christian har. Jeg sa da vi tiltrådte i regjeringen, at å ha to fra Utøya-generasjonen i regjering er et historisk øyeblikk.

Hel ved

Partilederen sier Brenna og Vestre har vist seg som fremragende statsråder, engasjerende, tilgjengelige og gode politikere.

– At de nå er innstilt som nestledere og nå blir de som jobber tettes med meg i partiledelsen, synes jeg er veldig spennende, sa Støre.

Også Følsvik trakk fram Vestre og Brenna som en ny generasjon politikere da hun presenterte innstillingen tidligere på dagen.

– Jan Christian og Tonje representerer en ny generasjon politikere i partiet, samtidig som de har lang erfaring fra AUF og ulike verv i partiet. Og så representerer begge Utøya-generasjonen. De har vært viktige for å bygge AUF og Ap videre etter 22. juli, sa valgkomiteens leder.

De to vil ta over nestledervervet etter Bjørnar Skjæran, som har valgt å ikke stille til gjenvalg som nestleder.

– Motivasjonen var å slippe nye krefter til. Det er han i et nøtteskall. Han er hel ved som politiker, sa Støre om sin nåværende nestleder.

Godt kvalifisert

Ifølge Støre ble statsministeren informert om Skjærans avgjørelse torsdag kveld.

– Jeg sa at det er en avgjørelse jeg hadde respekt for. Det krever mot og rak rygg. Og jeg mener, som han, at det vi har åpnet for, at Vestre kommer inn i ledelsen, er bra for Ap, sier Støre.

Støre sier at han har satset på både Tonje Brenna og Jan Christian Vestre.

– Jeg tok avgjørelsen om å ta dem inn i regjering. Det var for å gi dem mulighet til å vise sine ferdigheter på det absolutt høyeste nivå i norsk politikk. De har til de grader innfridd der, og derfor er de godt kvalifisert til disse viktige vervene.

Valgkomiteens innstilling veier tungt

På spørsmål om det kan bli en kampvotering i om partisekretæren i Arbeiderpartiet, svarer Ap-lederen at valgkomiteens enstemmige innstilling veier tungt.

Helga Pedersen bekreftet torsdag at hun ville stille som kandidat til ny partisekretær hvis hun ble innstilt av valgkomiteen.

Slik ble det ikke, men det er en mulighet å stille til kampvotering på landsmøtet mot nåværende partisekretær Kjersti Stenseng, som valgkomiteen vil ha med videre.

Men dette vil ikke Støre kommentere.

– Jeg legger til grunn at denne innstillingen er enstemmig. Det pleier å veie tungt i Arbeiderpartiet, sa Støre på pressekonferansen.

Pedersen har sagt til TV 2 at hun ikke utelukker at hun tar opp kampen mot Stenseng

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på partiets landsmøte som begynner 4. mai.