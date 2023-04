– Vi ser at nordmenn har handlet for mer innenfor dagligvare mandag til torsdag uke 16 enn andre lignende uker hittil i år. Her ser vi bort ifra påsken som er en god uke for dagligvare, sier dataanalytiker Thea Kristine Hovelsrud Sørlie hos Bankaxept i en epost til NTB.

Ifølge selskapets tall handlet nordmenn dagligvare for 2,7 milliarder kroner mellom mandag og torsdag denne uken.

– Dette er rundt 10–25 prosent over handelsvolumet for tilsvarende ukedager tidligere i år, sier Hovelsrud Sørlie.