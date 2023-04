Vestre skryter av «raus» Bjørnar Skjæran

– Det har nok vært mange navn som har vært vurdert. Sånn er det i et parti med mange kandidater. Det var vel i det siste at det ble helt klart hvordan detaljene ville bli. Det er veldig bra at de har landet en enstemmig innstilling, svarte Vestre på spørsmål om når han ble spurt om nestledervervet.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran hadde opprinnelig sagt at han ville fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet, men fredag ble det kjent at han trakk sitt kandidatur.

– Jeg ser at det er vokst fram et så sterkt ønske om å slippe til en ny generasjon, at min refleks er at jeg bidrar til det, sa Skjæran til VG.

Vestre skrøt stort av sin kollega.

– Han og jeg er veldig gode venner og kolleger, jeg er stor fan av Bjørnar, sa Vestre og fortsatte:

– Han har lært meg masse om livet. Han er klok, han er raus. Han er vis.

Skjæran er fortsatt en del av sentralstyret, ifølge valgkomiteens innstilling. Det er Vestre glad for.

– Det at han vil slippe til en ny generasjon, sier noe om rausheten til vår alles Bjørnar, la Vestre til.