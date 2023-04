Norge skal øve på håndtering av atomulykker til sjøs

Øvelsen skjer i Bodø mellom 9. og 11. mai og arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

– Ferdselen med atomdrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende. En ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge, sier DSA-direktør Per Strand i en pressemelding.

Hensikten er å øve på beredskapen for en ulykke med radioaktiv forurensing i Nord-Norge spesifikt. Det innebærer blant annet testing av systemer for varsling av andre land og for å ta imot hjelp fra utlandet.

Flere land deltar

Bakteppet for øvelsen, som er den største i Norge, er en eksplosjon på et atomdrevet turistskip i Nord-Norge som ødelegger reaktorene og skader flere i besetningen.

Totalt 300 personer fra sju land deltar i øvelsen. I tillegg kommer observatører fra 31 land til å være til stede.

Radioaktiv forurensning kan ha negativ innvirkning på matproduksjon i hele Europa, da andre deler av verden kan avstå fra europeiske varer på grunn av frykt for forurensning.

EU-finansiert

– De siste årene, med alvorlige naturhendelser, pandemi og krigen i Ukraina, har vist oss at vi må forberede oss på de verst tenkelige scenarioene, sier avdelingsdirektør Elisabeth Longva i DBS.

– Det er ikke dermed sagt de skjer, men ved å øve på dem settes vi bedre i stand til å håndtere det som måtte komme vår vei, sier hun.

Øvelsen, som har fått navnet Arctic REIHN, er i hovedsak finansiert av EU.

Innbyggere i Bodø vil kunne høre flere utrykningskjøretøy og helikoptre i dagene øvelsen pågår. Deler av øvelsene vil også foregå i Sørvær og i Fauske kommune.