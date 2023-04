Foran 160 KrF-delegater fra hele landet, presse og gjester åpnet Bollestad partiets landsmøte på Hamar fredag formiddag. I en tale som engasjerte partifellene, var også partilederen åpenbart mer personlig berørt av enkelte deler av talen.

KrFs partileder er selv utdannet intensivsykepleier, og da hun kom inn på hvordan sittende helseminister Ingvild Kjerkol har håndtert sykehusenes økonomi og utfordringer, framsto hun både som beveget og harmdirrende foran den fullsatte konferansesalen.

– En ting har blitt tydelig for meg – når jeg har reist rundt – Ingvild Kjerkol har ikke tilliten som trengs for å bygge et sterkt helsevesen for fremtiden. Verken blant helsepersonell eller pasienter. Det er realiteten, sa Bollestad.

Ikke mistillit

KrF-lederen beskyldte helseministeren for å stikke hodet i sanden. Imens går ansatte i helsevesenet med en økende grad av utrygghet og usikkerhet om rammene for å kunne utføre jobbene sine, hevder hun.

– Nå, Jonas Gahr Støre, vil jeg komme med et råd til deg: Nå trengs det et skifte. Det er på tide å få inn noen som vet hva de vil, og en helseminister som kan styre sektoren med stø hånd, sa Bollestad fra talerstolen.

Overfor NTB, etter at talen var ferdig, sier KrF-lederen at partiet ikke vil reise noe mistillitsforslag mot i Kjerkol i Stortinget.

– Ikke i denne omgangen. Nå har vi først gitt dette rådet til statsministeren. Ingvild Kjerkol er en flink dame, men som statsråd innenfor helse så leder hun ikke norsk helsevesen med trygg og stø hånd, sier Bollestad.

Kommentar utløste slanking

Blant resolusjonene som skal fremmes på landsmøtet i helgen er et forslag om at aldersgrensen i sosiale medier skal heves og at det må etableres bedre rutiner for å sikre at barn som ikke er gamle nok, ikke får mulighet til å logge seg på.

I talen sin viste Bollestad til den eksplosive økningen av psykiske lidelser blant unge og trakk fram hvordan hun selv som ung var blitt påvirket av bare én kommentar om hvordan hun så ut.

– Jeg husker fortsatt hvordan det føltes. Den ene kommentaren, sa Bollestad.

Hun fortalte at opplevelsen førte til at hun etterpå slanket seg drastisk, og at hun på det minste veide 45 kilo.

Bollestad viste til at barn og ungdom i dag får gjentatt slike kommentarer igjen og igjen i sosiale medier.

– Der det tidligere har vært en tvil om det har vært en sammenheng, vet vi det nå: Sosiale medier ødelegger unges psykiske helse, sa hun videre.

Kritiserte kutt i kontantstøtten

KrF starter landsmøtet med en blytung stortingsmåling fra Norstat og Vårt Land/Dagbladet som bakteppe, som viser at stadig færre velgere vil stemme på partiet. Med bare 2,8 prosents oppslutning ville KrF, som før forrige valg hadde hele sju representanter på Stortinget, bare sitte igjen med to.

Partiet sliter med å gjøre seg synlig i det politiske landskapet, men samme morgen som landsmøtet starter, kom nyheten om at regjeringen vil fjerne kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder. Heretter vil småbarnsforeldre kun ha rett til kontantstøtte i sju måneder, mot elleve i dag.

Regjeringens planer er en klar utfordring til KrF som har valgfrihet og familiepolitikk blant sine helt sentrale verdier.

– Jeg skjønner ikke hva de er redde for. Foreldre snakker om tidsklemmen som ligger som en klam hånd over småbarnslivet, og dette er svaret fra regjeringen. Hvis vi ønsker at folk skal få barn, må vi prioritere ordninger som gjør det enklere, og kontantstøtten er en slik ordning, sa Bollestad til landsmøtet.