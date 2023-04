Blant annet kan bergensere glede seg over nye direkte flyavganger til Palma, Manchester, Milano, Nice, Alicante og Split fra i sommer, skriver Bergensavisen (BA).

– Vestlandet er viktig for SAS, og vårt mål er at SAS skal være viktig for Vestlandet, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS til avisen.

– Vi har notert oss at Bergen er den byen i Norge som ligger først når det gjelder økning i trafikk. Som en av mange aktører ønsker vi så klart å ta del i det, sier SAS-sjefen.

I tillegg til nye flyruter utvider flyselskapet også bergenssatsingen med egen lounge og en base for piloter og kabinansatte.