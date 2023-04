Våpenhvilekunngjøring i Sudan

Den paramilitære gruppen RSF kunngjorde i natt en 72 timer lang våpenhvile som skulle tre i kraft klokken 6.

– Våpenhvilen sammenfaller med id al-fitr for å åpne humanitære korridorer og for å evakuere sivile og gi dem mulighet til å møte sine familier, står det i en uttalelse fra militsen. Ved 5.30-tiden forelå det ennå ingen uttalelser fra motparten, den sudanske hæren.

Mulig Biden-valgkunngjøring neste uke

USAs president Joe Biden kan tirsdag i neste uke komme til å kunngjøre at han stiller til gjenvalg. Det kan skje i en valgkampvideo, melder Reuters og Washington Post, som begge viser til ikke navngitte kilder.

En formell kunngjøring tirsdag 25. april sammenfaller i så fall med at det da er fire år siden Biden startet 2020-valgkampen.

Verken Det hvite hus eller Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC) vil kommentere opplysningene.

KrF-lederen vil ha 16-års grense i sosiale medier

KrF-leder Olaug Bollestad (61) sier til VG at det er på tide med en 16-årsgrense i sosiale medier. Hun kobler økningen av depresjon, angst og psykiske problemer blant barn og unge til bruk av sosiale medier.

– Vi har i dag en såkalt aldersgrense på 13 år. Men halvparten av 9- og 10-åringer bruker jo sosiale medier. Dette holder ikke lenger, sier Olaug Bollestad til VG.

Trygve Slagsvold Vedum vil gjøre det mer lønnsomt for lavtlønte å jobbe

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at regjeringen i statsbudsjettet til høsten vil gjør det mer attraktivt for folk på trygd og lavtlønte å jobbe.

Han sier de vil tilby skattefradrag som stimulerer folk på trygd eller lavinntektsgrupper til å jobbe.

– Ingen har godt av å sitte for mye stille hjemme, i stedet for å være i jobb, sier finansministeren til VG.

Tiltalen mot Baldwin frafalles

Tiltalen mot Alec Baldwin for uaktsomt drap på filmfotografen Halyna Hutchins under innspillingen av «Rust», blir frafalt. Det bekreftet amerikansk påtalemyndighet i natt norsk tid.

De påtaleansvarlige i delstaten New Mexico opplyser imidlertid at etterforskningen skal fortsette, og de skal vurdere om det kan reises ny tiltale på et senere tidspunkt. Samtidig kunngjør påtalemyndigheten at tiltalen mot filmens våpenansvarlige Hannah Gutierrez-Reed opprettholdes.

Skuffende start for Celine Borge – tre over par

Celine Borge gikk åpningsrunden i årets første majorturnering i golf for kvinner tre slag over par etter to birdier og fem bogeyer.

Borge er første norske spiller på kvinnenes LPGA-tour siden Suzann Pettersen la opp. Med tre slag over par er hun på delt 81.-plass av de 132 deltakerne, åtte slag bak lederen.

Chien Pei-yun fra Taiwan leder etter første dag. Hun leverte en 67-runde (fem under par) og er ett slag foran seks spillere på delt 2.-plass.