Neste år vil det bli utført 40.100 årsverk i norsk jordbruk, viser prognosen fra Budsjettnemnda for jordbruket, som utarbeider grunnlagstallene for jordbruksoppgjøret.

Nedgangen fra i år til neste år er anslått til 450 årsverk eller 1,1 prosent.

Om prognosen slår til vil nedgangen med få unntak bli den laveste på mer enn 40 år, skriver Nationen.

Pandemiåret 2020, da stengte grenser skapte problemer med tilgang på sesongarbeidere, er det eneste året med økning i antallet årsverk siden 1976.

Alle årene mellom 1976 og 2023 har hatt nedgang i antallet årsverk i jordbruket, og ingen av disse årene har hatt lavere nedgang i faktiske tall enn det prognosen for 2024 viser.

Men sett over tid har tallet på årsverk i jordbruket falt kraftig. I 1968 falt tallet under 200.000 årsverk, og i 1990 ble det for første gang registrert under 100.000 årsverk.