– Jeg er veldig fornøyd. Vi hadde informasjonsmøte for de ansatte tidligere i dag da ryktene begynte å gå, men nå kan vi i hvert fall være sikre på at det vil være mulighet for is på 17. mai. Det er helt sikkert, sier direktøren til NTB.

Han forteller videre at de allerede hadde begynt å merke streiken fra mandag, ettersom flere underleverandører ikke har kunnet levere varer.

– Det har vært en risiko for at vi har måttet legge om produksjonen, men hadde streiken vart ut neste uke, så hadde det spøkt for isleveransene til 17. mai. En storstreik hadde passet veldig dårlig akkurat nå, sier Hennig-Olsen.

Han sier at bedriften har hatt flere tunge år, både på grunn av pandemien, høye strømpriser og et dyrt marked.