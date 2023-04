Det ble allerede søndag lekket at det lå et forslag til løsning på bordet med en ramme på 5,2 prosent.

– Lekkasjen vil få et etterspill. Vi kommer til å ha et møte med LO og NHO i etterkant, og vi vil med all sannsynlighet anmelde brudd på taushetsplikten, sier Ruland til Dagens Næringsliv.

Han sier videre at det blir opp til politiet å avgjøre om de har grunnlag for å gå videre med saken.

– Det er veldig uvanlig at vi anmelder brudd på taushetsplikten. Vi har gjort det tidligere, men det er veldig sjeldent, sier Ruland.

Ruland sier at den realistiske straffen for et brudd på taushetsplikten er bøter.

– Jeg kommer til å følge det opp med LO og NHO, så får vi se om vi skal anmelde det. Vi er alle tjent med at taushetsplikten respekteres og må se om det er andre tiltak vi må gjøre for at det blir fulgt opp i framtida, sier Ruland til NTB.