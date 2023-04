– Det ble et lite jubelrop på kontoret og kjøkkenet nå, sier Ivar Breivik som eier åtte restauranter i Ålesund, til VG.

Restauranteieren fryktet at han måtte permittere 60 ansatte. Til avisen uttalte han tidligere at han fryktet at han ville gå tom for øl.

Streikelederen ved Grand Hotel i Oslo er spent på å se hva partene ble enige om.

– Jeg håper at alle våre medlemmer får det vi fortjener. Vår arbeidsplass er et godt eksempel på at det går veldig bra i norsk næringsliv, så det er på tide at de deler litt av kaken med oss på gulvet, sier streikeleder Freddy Paz til E24.

Paz er organisert i part, som har 82 medlemmer i klubben på hotellet. 72 av disse var tatt ut i streik.