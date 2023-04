Storstreiken er over: – Historisk godt resultat

– Vi har 33.000 medlemsbedrifter som har ønsket at vi skulle forhandle. Ikke en time har vi ønsket streiken. Den har vært unødvendig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

I avtalen LO og NHO har inngått, er det enighet om en ramme på 5,2 prosents lønnsvekst, men at en større andel av det gis i sentrale tillegg.

– Et historisk godt resultat, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun legger til at også hennes medlemmer nå er glade for at streiken er over.

– God lavlønnsprofil

Streikende LO-medlemmer kan gå tilbake på jobb fra klokka 6 fredag morgen.

Rammen ble altså den samme som den som lå på bordet da det ble brudd i meklingen og landet ble kastet ut i en storstreik. Men det gis 0,2 prosentpoeng mer i sentralt tillegg, mens det også gis et lavlønnstillegg på 3 kroner.

– Vi har fått en veldig god lavlønnsprofil på plass. Det var et av de aller viktigste kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier Følsvik.

Kort tid etter at enigheten mellom LO og NHO ble kjent, gikk YS i møte med arbeidstakerorganisasjonen. Det endte med en ny enighet og dermed avslutter også YS streiken.

Fakta om lønnsoppgjøret Dette er tallene i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO. Generelt tillegg: 7,50 kroner per time, dvs. 14.625 kroner i året. Lavlønnstillegg: 3 kroner per time, dvs. 5.850 kroner i året. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner per time, dvs. 7.800 kroner. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 krone i tillegg. Oppgjøret omfatter rundt 185.000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544.700 kr (gjennomsnitt i 2022) Ramme for oppgjøret: 5,2 prosent (overheng: 1,4 prosent, tarifftillegg: 2,1 prosent, glidning: 1,7 prosent)

– Alvorlig konflikt

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at NHO allerede hadde strukket seg langt, men at det ble tydelig at streiken ikke kunne fortsette. Flere bedrifter måtte permittere, og det var frykt for hvordan de økonomiske konsekvensene skulle bli.

– Når vi ser at det er mulighet for å sette seg ned og lage en løsning, var vi innstilt på det, begge parter, sier Almlid.

Almlid understreker at det fortsatt er mulighet for å tilpasse lokale avtaler slik at bedrifter som sliter, ikke skal få en for stor regning.

– Dette var en konflikt som hadde et alvor over seg. Det er veldig mange av våre bedrifter som nå får en kostnadsøkning som er tung å bære, men vi mener det er mulig å bære. Også fordi det er en kostnad ved å streike, sier Almlid.

YS godtar dialog – men streiker videre

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft og at dette ennå ikke er på plass. Skjæggerud sier det er et viktig krav å sikre de lavtlønte tillegg.

– YS har medlemmer grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sier det er viktig for YS å klare å snu en trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter.

– Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn, sier Nyberg.

Første i mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

Sist gang LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger.

22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen mange timer på overtid sist søndag. Både LO og YS hadde varslet en opptrapping fredag.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vært mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.